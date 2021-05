El PSOE ha abierto un expediente de expulsión a Joaquín Leguina y a Nicolás Redonda por considerar que han apoyado a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas. La prensa ha recogido hoy que la reacción de Leguina a esa noticia fue “me la suda” y él ha matizado esas palabras en ‘Todo es mentira’: “Me la suda es un madrileñismo. Ya no me la suda, me voy a defender. Llevamos muchos años en el partido. Ni Redondo ni yo, que no he llamado al voto por Ayuso, tenemos la culpa de este desastre”, dice, refiriéndose a las elecciones madrileñas.