"¿Si los test hubiesen sido gratis y financiados por el Estado hubierais ganado el mismo dinero?", ha preguntado Javier. " Supongo que sí, claro" , ha afirmado ella. "¿Estás afirmando Ana que no hay ningún margen de beneficio?", ha intervenido Marta Flich. "En esos países donde se distribuye gratuitamente no sabemos si el farmacéutico lo hacía gratuitamente", ha respondido ella.

Finalmente, Ana ha terminado afirmando que "Si el Estado hubiese comprado y distribuido gratuitamente los test, el farmacéutico no hubiera ganado nada". "Esa es la reflexión que nos debemos hacer. "Si en una crisis sanitaria como no ha habido otra en el mundo últimamente, el estado debe permitir que la gente se riqueza con productos de primera necesidad o no", ha zanjado el tertuliano.