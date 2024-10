Verónica Fumanal se sincera y emociona con sus palabras en 'TEM': "Yo también he sufrido acoso"

Verónica Fumanal se pronuncia sobre el 'Caso Errejón' en 'Todo es mentira'

La colaboradora habla de su lado más personal y reconoce que ella también ha sufrido acoso

Cristina Fallarás: "He sido víctima de varios agresores sexuales a los que no he denunciado"

Verónica Fumanal reflexionaba sobre todo lo que está pasando alrededor del 'Caso Errejón' y cómo se esta abordando todo esto desde los partidos políticos, lo que le acababa llevando a hablar de sus experiencias más personal si hablamos de ser mujer y sufrir acoso.

Verónica Fumanal: "Yo también he sufrido acoso y todas las que estamos aquí"

"Ayer me dijeron una frase, una espectadora que quiero cotejar contigo, me decía: 'No conozco a ni una sola mujer que no haya sufrido acoso", le preguntaba Risto Mejide a Veronica Fumanal, que respondía con contundencia: "Te lo corroboro porque yo también he sufrido acoso y todas las que estamos aquí. En nuestra adolescencia, en nuestros trabajos, todas. Eso es verdad y cuando estamos en confianza lo decimos”.

“No todo está a nivel de una violación, pero es que no hace falta. Por ejemplo, no ir a una cena con un posible cliente porque te han dicho que te pueden poner en una situación incomoda a mí me ha pasado. A todas nos han dicho que no nos metamos en la boca del lobo”, entonaba nuestra colaboradora y explicaba la diferencia que hay entre mujeres y hombres en todo esto: "Cuando nos hemos ido a casa después de una noche de fiesta y hemos estado en una calle solas, hemos llevado las llaves en la mano y hechos dicho: 'Por favor, que no aparezca nadie".

Carolina Alonso, que entraba a hablar en nuestro programa sobre el 'Caso Errejón', dejaba claro que en la sociedad falta mucho camino que andar: "Las mujeres no sabemos dónde acudir, acudimos a otras mujeres porque entre nosotras nos entendemos".

Y aseguraba haber empatizado mucho con el relato de Verónica Fumaral, la que se mostraba muy emocionada con esto: "Entre nosotras sabemos que esto pasa".

Los colaboradores y Marta Flich abrazan en directo a Verónica Fumanal

Tras esto, en una tarde complicada para la colaboradora tras contar algo tan personal para ella, Risto Mejide hacía que se viviera un emotivo momento en directo. "Dadle un abrazo", les decía el presentador a Marta Flich y los colaboradores en directo, los que se levantaban y apoyaban a la periodista con un fuerte abrazo, el que esta agradecía.

Verónica Fumanal se pronuncia sobre le 'Caso Errejón'

Verónica Fumanal, sobre las declaraciones de Elisa Mouliaá, ha señalado que prefiere "no opinar sobre una mujer que se ha definido a sí misma como una víctima de acoso de Íñigo Errejón": "Debe entender que no todas las prácticas fueron consentidas... Esto contradice muchas veces la visión de las víctimas reales". No obstante, añade que ha dado un paso muy valiente: "Va a tener su nombre vinculado con Íñigo Errejón. Es por eso que muchas mujeres no quieren denunciar".