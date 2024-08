Verónica Fumanal, contundente con el acuerdo entre SUP y Desokupa: "Nos está intentando tomar el pelo"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la organización Desokupa han firmado un polémico acuerdo de formación en defensa personal para formar a 30.000 agentes de policía mediante un curso que impartirá la empresa de Daniel Esteve, cabecilla de Desokupa. El Ministerio del Interior está estudiando impugnar este convenio y valorará si conculca con los valores democráticos. Carlos Prieto , secretario de Riesgos Laborales de SUP, ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para darnos más detalles de este acuerdo que está suscitando tanta polémica en las últimas horas.

Carlos Prieto ha puntualizado, en primer lugar, que Desokupa no tiene nada que ver con la empresa por la que se ha hecho famoso Daniel Esteve: "Hemos acordado con ellos un acuerdo para que los compañeros puedan tener además de una formación, aquellas tácticas dentro de los cauces legales. Me gustaría decirles que esto no va de matones que forman a policías para que sean matones también".