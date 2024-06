Ábalos, sobre el chalé de lujo que alquiló propiedad de una empresa de la trama Koldo: "Lo hice pensando en irme con mi familia, pero me separé"

"Yo no compré un chalé, yo lo alquilé pensando en el verano y en irme con mi familia. Yo encargué esta gestión, la sociedad no la conocía de nada y solo vi que no tuviera nada que ver con el ministerio. Yo se lo pedí a Koldo como otras muchas otras que le pedía de carácter personal, era un alquiler, si me gustaba a los cinco años podría comprarla y tenerla de segunda residencia", comenzaba relatando el exministro.