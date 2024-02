José Luis Ábalos, sobre la detención de Koldo García: ''Sí, me advirtieron sobre él, pero nada trascendente''

‘’Me he enterado por la prensa también y eso que todavía han pasado algunas horas, pero no te lo crees’’, desvela Ábalos ante la pregunta de Risto Mejide sobre si le ha pillado por sorpresa la detención de su mano derecha.

En cuanto a si Koldo era su mano derecha, el político ha sido muy claro: ‘’Yo tenía cinco asesores, un jefe de gabinete y un montón de altos cargos. Era la persona que me acompañaba a los desplazamientos, e que me hacia un servicio más personal como un asistente personal…Mi mano derecha sería en todo caso el secretario de Estado que es el que me llevaba los temas’’.