Risto Mejide ha conectado con Juan, ex legionario español en Ucrania , para conocer las últimas novedades en el frente . El presentador ha recordado que ayer iba a hablar con el tirador de precisión pero éste no pudo hacerlo finalmente. "¿Qué pasó?", ha querido saber el publicista. El militar ha desvelado que ayer sufrieron un duro ataque.

"Me caes muy bien, eres muy buen tío. Eres como yo. Vas de tipo duro, pero eres un tarrito de mermelada. Pero tú sabes que por suerte o por desgracia, algún día tengo que caer. No quiero equivocar a nadie. No quiero que la gente se haga falsas esperanzas. Cuando hay tres o cuatro días que no contesto la gente ya están con los nervios de punta", dejaba claro Juan.