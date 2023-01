Risto Mejide pide perdón por "ofender a la persona inadecuada"

Ana Obregón se sintió ofendida por las palabras del publicista durante las Campanadas

Risto Mejide ha aclarado que su comentario no iba por ella

Risto Mejide ha comenzado muy serio el programa de 'Todo es mentira'. Tras la polémica creada tras sus palabras durante las Campanadas y la posterior reacción de Ana Obregón, el presentador ha querido responder a la actriz.

Durante las Campanadas, Mariló Montero hablaba de los cambios que llegarían a su vida en 2023: "Ah, ¿sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo, la muerte de un ser querido...? Que eso siempre da audiencia", comentaba el presentador. Ana Obregón se tomó muy mal estas palabras y creyó que hacían referencia a ella y a Cristina Pedroche.

El publicista ha aclarado en 'TEM' que su comentario no iba dirigido a ninguna de las dos.

"No me duele en prendas pedir perdón y disculpas, porque se puede pedir perdón por ofender a la persona inadecuada. ¿En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo? ¿Alguien se cree que yo como padre puedo aceptar eso? He defendido, defiendo y defenderé siempre el legítimo derecho de las víctimas a expresar su dolor cuando quieran", aseguraba Risto.

"Hay una entrevista pocos días antes de las Campanadas en las que alababa la trayectoria de Ana Obregón y Cristina Pedroche. Ana eres una persona que sabe muchísimo más de televisión y me sorprende que veas que esto no iba contigo. Mi comentario de que la muerte de un ser querido o que un embarazo da audiencia, insisto no iba contigo. Iba con los que nos ponen ahí. Con los mismos directivos que en 2020, 5 meses después de que falleciera tu hijo deciden que tú des esas Campanadas. Iba contra el mercado del morbo", explica el presentador.

"Me duele que hayas hecho pública la expresión de que yo me he reído de que hayas tenido que enterrar a un hijo. Eso no es tele, es morbo y me sorprende que tenga que decirlo yo. Me pregunto qué hubiera pasado que si esa decisión, en vez de tomarla RTVE, la tomara Telecinco. Lo siento, estoy en contra del morbo. No tenemos la culpa, ni Cristina, ni tú, ni yo. Quizás a mí también me han puesto porque me he separado este año".