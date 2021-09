Una vecina de La Palma, indignada con la alcaldesa y la Administración: "No tenemos nada y nadie nos ha llamado"

La afectada explica que la alerta naranja no llegó en ningún momento, que se vieron obligados a salir corriendo y que no hubo ni recogidas: “La indignación es porque no avisaron de que desalojáramos las viviendas para prevenir. Nos dijeron que tuviéramos calma”, aseguraba.

“Estamos desnudos. Estoy prestada. No tengo nada. No ha llamado nadie para decirnos si necesitamos comida y no he visto a la alcaldesa (Noelia García) ayudar al pueblo”, aseguraba indignada esta mujer que lo ha perdido todo por la erupción del volcán de La Palma.