Pedro Almodóvar, en el último adiós a Verónica Forqué: "Pensaba que tenía armas suficientes para luchar con estos problemas"

Pedro Almodóvar ha sido una de las personas que ha acudido a despedirse de la actriz y ha dado unas declaraciones para la prensa: “Pensaba que tenía armas suficientes para luchar con estos problemas. Si había gente a su alrededor que veía que no estaba bien, me cuesta mucho creer que no hayan podido hacer algo para evitar este final”, afirmaba.