Risto Mejide reaparece tras dar positivo en covid: "Fue un momento que no le deseo a nadie"

Tras haber dado positivo en covid-19, Risto Mejide no ha querido faltar a su cita semanal con ‘Todo es verdad’ y ha conducido el programa a través de un plasma. Antes de hablar del sumario de este martes, el presentador ha explicado cómo se encuentra y ha mandado un mensaje a los negacionistas.

“Cuando recibes esta noticia, se te viene el mundo encima. Os puedo asegurar que me encerré en el cuarto de baño y empecé a pensar en mi familia. Fue un momento que no le deseo a nadie”, explicaba Risto Mejide al inicio de ‘Todo es verdad’.

Pero ahí no se ha quedado la cosa. Risto Mejide ha querido recalcar la importancia de la vacuna con un mensaje a quienes reniegan de ella: “Gracias a la vacuna no he sufrido los síntomas que podría haber sufrido y que hemos visto en miles de personas”, aseguraba. “Los síntomas son leves y esto es gracias a la vacuna”, añadía.