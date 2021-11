El testimonio del pederasta confeso de los Maristas sobre sus víctimas: "Si no me perdonan, el problema está en ellos"

Benítez comparaba la situación que el vivió en su infancia y restaba importancia a lo que tenían que haber soportado sus víctimas: “Es muy diferente la forma en la que me pasó a mí (…) La víctima se dará cuenta de que yo he pasado cien veces más calvario que ele de ellos”, explicaba.

“Caí en una debilidad que fue muy deshonesta con mis alumnos, pero ellos, más allá de esa actitud, no pueden determinar que soy un criminal. He tenido esa debilidad transitoria”, aseguraba en exclusiva en ‘Todo es verdad’.

“Lo único que deseo y pido a esas víctimas es que, si algún día su rencor baja a cero, que me lo digan y me lo hagan saber. Y si no me perdonan, el problema está en ellos ya”, eran algunas de las tremendas declaraciones del pederasta confeso de los Maristas’