Leonov relata que entró en el KGB en el año 1958 a raíz de su amistad con los principales líderes de la revolución cubana. "El Kremlin no esperaba ese triunfo tan espectacular. No sabían quién era Fidel Castro, el Che Guevara... No tenían nada de control ni inteligencia. Se acordaron de mí y me llamaron para que sirviera de traductor en las relaciones soviético-cubanas", explicó.