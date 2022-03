Risto Mejide frena el discurso propagandístico de un periodista ruso: "¡Esto es una invasión en toda la regla!"

"¿Y esto nos sirve ahora para decir que no es una invasión? (...) El hecho de que no lo hubiéramos hablado en 2014, cosa que no es verdad, no nos invalida para decir que esto es una invasión con todas las reglas. A mí me ofende como ciudadano europeo que le ponga las comillas. Comillas de qué si estamos hablando de que puede haber 7 millones de refugiados. Comillas de qué si estamos viendo que están bombardeando los edificios. Comillas de qué si hay civiles sufriendo las consecuencias. Comillas de qué si hay gente metida en refugios en todas las ciudades porque si no les bombardean. ¡Comillas inaceptables! Y si usted se piensa que es periodista poniendo comillas a una realidad que estamos viendo con nuestros ojos, es que usted no está viendo la realidad o le han dicho que no la vea", sentenciaba Risto Mejide.