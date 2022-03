Además, el corresponsal explicaba que también habían drones en el lugar, detalle por el que en esos casos es todavía más preocupante la situación. "Si decidiera atacar donde uno está, no hay recaudo posible. Uno confía en que no sea un blanco. Hubo bombardeos alrededor. Es una guerra de precisión si se quiere ", apuntaba. Lo que sí confirmó es que a pesar de la intimidación, sí murieron cuatro personas en el tiroteo .

Joaquín explica, por otra parte, que los periodistas en Ucrania no se sienten del todo seguros al cubrir la información a pesar de ir identificados. "Lo que todavía no quiere nadie es toparse con las tropas rusas. No sabemos cómo están reaccionando. No nos sentimos seguros. Tampoco siento que estemos siendo blanco por el momento".