Miguel, nombre ficticio, aseguraba que “jamás” le ha dado “dinero en efectivo ni dinero procedente de nada que no haya sido bancario” a José Luis Moreno y calcula que le facilitó entre “6 y 7 millones de euros”: “No lo sabemos exacto. En los papeles que tiene el juez lo sabrá exacto.

“Ese dinero era para amortizar unas deudas de la serie ‘Reinas’ y otra era para una serie que se firmó para TVE que se llamaba ‘Aquí mando yo y .com”. Sobre si sabían que no se iba a devolver ese dinero, Miguel declara: “Cuando lo pedimos, no, a mitad del camino, sí, porque la bola era demasiado grande, siempre hacía falta dinero”, explicaba.

Miguel asegura que “no todos” a los que José Luis Moreno les ha dejado dinero han sido “víctimas”, pero afirma que “la gran parte, sí”. Miguel asegura que se “arrepiente de todo esto porque hay mucha gente involucrada que no tiene culpa de nada, que han firmado cosas y que pagan las consecuencias”.

“Me arrepiento por mi familia y me arrepiento porque todo lo que se ha hecho ha sido en vano… Si al menos esa serie existiera, sería diferente, pero no existe nada y no hay nada”, aclaraba el supuesto testaferro de José Luis Moreno.