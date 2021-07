'Todo es verdad' se ha puesto en contacto con José Luis Moreno

José Luis Moreno: "Nunca he pedido un crédito a un banco que no ha existido"

José Luis Moreno: "La verdad real será cuando la ley diga qué ha pasado"

José Luis Moreno ha tenido una conversación en exclusiva con ‘Todo es verdad’ y ha respondido a algunas incógnitas que le rodean en el marco de la ‘Operación Títere’. El productor audiovisual se ha mostrado intranquilo y ha dejado claro que está a la espera de la decisión que se tome en los tribunales.

José Luis Moreno habla en ‘Todo es verdad’

“Estoy bien”, decía el productor al inicio de su llamada. “Como te puedes imaginar, ante una cosa de este tipo y con el secreto de sumario no te puedo decir nada. En el momento que sepa dónde estoy y cómo estoy, pues no lo haré por teléfono, iré allí como he hecho siempre”, explicaba José Luis Moreno.

Sobre el confidente de la ‘Operación Titella’ que intervino la semana pasada en nuestro programa, José Luis Moreno decía lo siguiente: “Ellos (los confidentes) tendrán su verdad, yo tendré la mía y la verdad real será cuando la ley diga qué ha pasado, cómo ha pasado y dónde hay posibilidades de delito”, explicaba.

José Luis Moreno asegura que, en lo que a él se refiere, está “tranquilo”, aunque matiza: “No puedes estar tranquilo porque eres una persona popular que lleva un montón de años trabajando. Esto para mí es un sorpresón espectacular”, decía el productor.

¿Cabecilla de una banda criminal?

Sobre si es el cabecilla de alguna banda criminal, José Luis Moreno responde tajante: “Yo soy cabeza en este momento de una serie preciosa de televisión. Lo he sido de espectáculos, series… y esa es la realidad, lo otro ya lo dirán los tribunales”.

El productor ha pedido “respeto” cuando le han preguntado si tenía algún tipo de relación con el narcotráfico y aseguraba que él “nunca” ha pedido “un crédito a un banco que no ha existido”: “Estáis metiéndome en una situación que no es la mía por razones que desconozco. Es una causa y ya me defenderé y explicaré con documentos. Ya saldrá todo, pero desde la verdad, no desde el dimes y diretes”, zanjaba.

José Luis Moreno se muestra muy dolido

José Luis Moreno asegura que “por justicia” espera seguir más años trabajando como productor: “Me gusta muchísimo mi profesión. Afortunadamente hay gente que ha hablado muy bien de mí y creo que esto es muy peculiar”.