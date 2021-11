'Todo es verdad' habla con médicos colegiados que recomiendan a sus pacientes que no se vacunen

‘Todo es verdad’ ha accedido a un listado de hasta médicos colegiados que trabajan en hospitales públicos y piden a sus pacientes que no se vacunen. Algunos aseguran que se trata de un tratamiento “experimental”, mientras que otros llegan a ofrecer alternativas como el CDS.

A una de las primeras médicas con las que hemos contactado, le hemos hablado del caso de una joven de 25 años, no vacunada, y que estaba ingresada en la UCI por Covid. Ella aseguraba que el no estar vacunada no era la causa y apuntaba a otros factores.