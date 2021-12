Luisa se encuentra cara a cara con la monja que la robó de los brazos de su madre biológica

Gracias a la investigación de este programa, Luisa ha podido verse cara a cara con la monja implicada en su fraudulenta adopción, una mujer que roza los noventa años y que en todo momento niega que formase parte de una trama de robo de bebés: "Esas chicas venían aquí a dar a luz y no querían a sus hijos, las intentábamos convencer de que se quedaran con los niños pero no querían, bien sabe el Señor que lo que digo es verdad".

Sor Rosario no ha sido capaz de aclararle a Luisa los pagos que, con documentos que los prueban, sus padres adoptivos hicieron a la religiosa: "Yo ya no me acuerdo de eso hija, hace muchos años, ese dinero sería para pagar el parto y los gastos de la clínica", pero estas palabras no convencen a nuestra invitada: "Mis padres le estuvieron haciendo pagos hasta que yo tenía doce años y medio". La monja volvía a echar balones fuera: "Yo no recuerdo haber pecado".