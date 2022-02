Leonor García habla de los abusos que sufrió por parte de un cura: "Todavía me cuesta no derrumbarme"

“Todavía me cuesta no derrumbarme al hablar sobre esto (..) Yo creo que para las mujeres es más difícil porque tenemos vergüenza de cualquier cosa vinculada con nuestra sexualidad (..) verte como víctima cuesta mucho”, explicaba.

La entrevistada contaba que, cuando su madre lo supo, no se hablaba de abusos sino de trato: “Ella supo del maltrato físico por dos cuidadoras laicas (..) Años después, me dijo que no había pedido responsabilidades porque tenían miedo. Me decía que, si un cura te hundía, te hundía”.