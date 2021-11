El padre de una de las víctimas del presunto pederasta de Valdeavero, sobre el agresor: "Era amigo nuestro"

Sobre el vínculo que le unía al presunto pederasta de Valdeavero, el padre de la víctima asegura que “era amigo y vecino”: “Nos enteramos de todo porque los niños empezaron a hablar. Mi hijo se derrumbó y me dijo que también había sido víctima”.

“Lo primero que pensé fue en cogerle del cuello, pero delante de los niños no podíamos mostrar nuestra ira, así que me iba al árbol de enfrente a darle puñetazos. Allí descargaba la ira, porque tenía que demostrar fortaleza”, explicaba el padre en ‘Todo es verdad’.

“Mi hijo creía que era un juego al principio, luego decía que tenía miedo a mi reacción porque no quería verme en prisión y que no quería que me pasara nada mí. Luego ya se vino abajo y vio que eso ya era muy grave”.