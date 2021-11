'TEV' habla con la tía y el hermano del supuesto asesino del pequeño Álex: "No le han ayudado en absoluto"

“La justicia no puede hacer nada porque él había cumplido sus años. Estaba bien, entonces ¿Qué es lo que ha pasado, si le han dejado salir sin una medicación? (…) Tenía que ir un asistente social o la policía y no lo han hecho. No se han molestado y esa es nuestra queja, que no le han ayudado en absoluto”, decía la tía de Francisco Javier Almeida.