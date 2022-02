Pablo, familiar de tres marineros del naufragio: "Que se investigue y si hay responsable, que le caiga todo el peso"

Al menos 9 muertos y 12 desaparecidos tras el naufragio de un pesquero en Canadá

Pablo tenía tres familiares que iban a bordo: dos han fallecido y otro aún desaparecido

Pide "que se investigue" ya que "hay muchas familias con un dolor muy profundo"

Tras haber pasado prácticamente 48 horas desde el naufragio del buque español Villa de Pitanxo en aguas canadienses, aún se desconoce el número total de supervivientes y las causas que provocaron el hundimiento.

Un equipo de 'Todo es verdad' se ha desplazado hasta Galicia, lugar desde el que partió el pesquero y donde viven las familias de los tripulantes. Hablamos con Pablo. Tenía tres familiares que iban a bordo: un hermano y dos sobrinos.

Dos de ellos, su hermano y uno de los dos sobrinos, han fallecido. El tercero aún está desaparecido: "Nos enteramos hoy, fuimos a la armadora y ahí nos dieron la noticia. Quedaron en darnos más noticias durante el día, las horas han transcurrido, la noche cayó y no nos suena el teléfono", contaba. "Viendo el noticiero me he enterado de que la búsqueda se suspendió. Es muy doloroso para mí y para todas las familias que estamos pasando por esto".

Risto tomaba la palabra: "Primero de todo, mi más sentido pésame por tu hermano y tu sobrino. Queda todavía un sobrino tuyo entre los desaparecidos. No sé si albergas alguna esperanza de encontrarlo todavía con vida".

No son optimistas con el resto de desaparecidos

Pablo respondía al presentador evidenciando la falta de optimismo: "He navegado también por esas aguas y sé que es muy duro y viendo el temporal que llevan, que encuentren un superviviente es imposible. Deseo de todo corazón que todos aparezcan, ojalá, para apaciguar el dolor. Nosotros sabemos que al final mi hermano y mi sobrino están, pero me pongo en el lugar de otras familias que no saben nada y es un dolor muy intenso. No hay palabras para tanto dolor, estamos muy destrozados".

Entonces Risto le lanzaba la pregunta que muchos se hacen a día de hoy: "¿Sabes por qué salieron a faenar aún sabiendo que iba a haber tan mal tiempo?".

Visiblemente afectado, respondió: "Yo lo único que sé es que con ese temporal no se puede trabajar. Yo tuve una conversación con mi hermano por whatsapp. Me dijo 'Este no respeta el mal tiempo'. Me comentó que tenían mucho mal tiempo. 'Te dejo que vamos a seguir, chao'. Y esa fue la última conversación que tuve con él".

Solicita que se emprenda una investigación

"Yo no le deseo el mal a nadie, solamente digo que se investigue. Si hay responsabilidad, que a alguien le caiga todo el peso. Ha dejado muchas familias con un dolor muy profundo. Espero que en su conciencia misma de él y de la empresa, tanto empresa como patrón, se investigue".