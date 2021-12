A Estefanía y a su joven marido les dijeron en ese momento que la bebé había nacido muerta , algo que creyó durante 47 años por el tremendo dolor que le causaba ahondar en el tema: "Hace solo tres años, viendo historias de niños robados, me di cuenta de que a mí me podía haber pasado lo mismo porque algunas de las cosas que sucedieron en mi parto no fueron normales ".

Estefanía, al igual que muchas otras mujeres que han pasado por este infierno, recuerda que la sedaron profundamente y que no le dejaron ver el cuerpo de su hija: "A mi marido le dijeron que no lo viera porque le podía causar mucha impresión, a mí directamente no me dejaron hacerlo". Estefanía cuenta que durante casi 50 años ha sido incapaz de ver historias sobre bebés: "En mi casa nunca se han podido ver temas de niños, ni películas, ni anuncios, mis hijos sabían que me provocaba un tremendo dolor porque yo había perdido una hija cuando era joven".