La joven tuvo que someterse a una intervención después de que el corazón de su bebé dejara de latir y asegura que escuchó comentarios de lo más duros de boca de la enfermera que la atendió: “Me dijo que no llorara, que esto pasa todos los días”, aseguraba.

Pero eso no fue todo. Blanca asegura que también le hizo un comentario cuando fue a ponerle un manguito para medirle la tensión, porque no le pasaba del antebrazo, y cuando fue a ponerle una vía, la joven asegura que la enfermera dijo: “Te has dejado las venas en casa, lo tienes todo, chica”.