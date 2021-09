Rubén, víctima de un exorcismo para 'curar' su homosexualidad: "Estoy vivo de milagro"

Rubén Moreno asegura que le practicaron un “exorcismo evangélico para dejar de ser gay”. “Vino un pastor de Madrid a mi casa de Valencia y empezó a orar por mí. No pasó nada más porque yo no estaba endemoniado”, aseguraba el entrevistado en ‘Todo es verdad’.

“Me hicieron confesar todas mis ‘vergüenzas’, que yo no había hecho muchas cosas. Me tiraron todo lo que ellos consideraban que abría puertas al mal, como las películas de ‘Harry Potter’ y me pusieron horarios para tenerme controlado las 24 horas del día”, afirmaba Rubén.