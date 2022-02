Un asesor de José Luis Moreno interviene en directo para cuestionar el testimonio de una víctima del productor

El actor que denunció a José Luis Moreno ha contado en nuestro programa que, desde 2008, no ha vuelto a “hacer más televisión”: “Me destrozó la vida. Yo tenía una carrera fantástica en televisión y ya no volví a trabajar más”, le explicaba a Risto Mejide.

“No estuve en la serie porque no quise estar con él. Ese hombre era un intocable y yo recibía amenazas. Me tiré delante de un autobús”, declaraba el actor, al borde de las lágrimas. “Aquello fue muy injusto para mí. Estuve en tratamiento psicológico”, declaraba.

Tras recordar que el productor se sentará este jueves ante la Audiencia Nacional, el asesor de José Luis Moreno se dirigía a Joel Angelino: “Desde que te abusaron a ti, hasta hoy, no te hemos visto recorrido en televisión y José Luis no es tan poderoso como para controlar todos los programas y películas”, decía.

“Me encanta que le guardes las espaldas a tu jefe (..) Yo he dejado de trabajar. En todos estos años no he hecho televisión y cuando yo iba a hacer una obre de teatro, me cortaban. No trabajo desde 2008, cuando tu jefe intentó tocarme mis partes”, le respondía Angelino.