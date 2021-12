Angy Fernández habla de sus problemas de salud mental: "Me he sentido un poco identificada con Verónica Forqué"

La cantante ha asegurado que se ha sentido “un poco identificada” con Verónica Forqué tras ver un vídeo recopilatorio de entrevistas de la actriz en televisión en las que hablaba de la depresión: “Eso que decía de que no podía más, yo lo he sentido y verla así es muy duro”, explicaba Angy.

“Yo he tenido depresión desde los 19 hasta no hace mucho y estaba ligada a la ansiedad (..) Hace tres años que estoy mejor”, explicaba la cantante en ‘Todo es verdad’. “Desde que compartí mi experiencia con mis seguidores, no han dejado de agradecerme y pedirme ayuda”, añadía.

La actriz contaba en ‘Todo es verdad’ lo importante que ha sido su círculo cercano para ella: “No he tenido nunca problema en hablar con mi madre y mis amigos de lo que me pasaba (..) La gente que me conocía me notaba que estaba mal y me querían ayudar”.