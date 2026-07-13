Perros de asistencia, el hipo en cachorros y cómo diferenciar una mala praxis veterinaria

cuatro.com 13 JUL 2026 - 13:17h.

Los distintos tipos de perros de asistencia y el papel que desempeñan para mejorar la autonomía de las personas con diversidad funcional

Las causas más habituales del hipo en los cachorros, por qué suele ser un proceso normal y cómo prevenirlo

Las diferencias entre una mala praxis veterinaria y una complicación inevitable, junto con la presencia de los animales en obras emblemáticas del Museo del Prado

Compartir







¿Qué son los perros de asistencia?

Los perros de asistencia son animales entrenados para ayudar a personas con diversidad funcional en su día a día, dándoles apoyo según sus necesidades.

Existen distintos tipos según la función que realizan:

Perros guía, para personas con dificultades visuales o ceguera.

Perros señal, que ayudan a personas con dificultades auditivas.

Perros de servicio, para personas con problemas de movilidad o dificultades físicas.

Perros de TEA, para personas con trastorno del espectro autista.

Perros de alerta médica o de aviso, entrenados para ayudar en determinadas situaciones médicas. Dentro de este grupo también se está trabajando con perros de asistencia psiquiátrica por desconexiones sensoriales.

Cada uno de ellos recibe un entrenamiento específico para para adaptarse a la persona a la que va a acompañar y ofrecerle apoyo en su día a día.

¿Por qué los cachorros tienen hipo?

Es habitual que muchos cachorros presenten hipo durante sus primeros meses de vida. Según los veterinarios, se trata de una contracción del diafragma que, por lo general, no tiene significación clínica.

Las causas más frecuentes son:

Comer demasiado rápido.

Situaciones de estrés.

Cambios bruscos de temperatura.

En la mayoría de los casos el hipo desaparece por sí solo en pocos minutos. Para prevenirlo, se recomienda evitar que el cachorro coma con demasiada ansiedad. También puede ayudar masajear suavemente la zona del estómago para favorecer su relajación.

¿Mala praxis o una complicación inevitable?

No todos los problemas que aparecen durante un tratamiento veterinario significan que haya existido una mala praxis. En medicina veterinaria existen las llamadas complicaciones inevitables, es decir, problemas que pueden aparecer, aunque todo se haya hecho correctamente.

La mala praxis se produce cuando el veterinario actúa con imprudencia, no sigue los protocolos, no informa adecuadamente o trabaja con falta de cuidado o de conocimientos suficientes.

Para diferenciar una situación de otra puede ser necesario un informe pericial veterinario, en el que se analizan las decisiones tomadas, los tratamientos realizados y los resultados obtenidos.

Como recuerdan los especialistas, no es lo mismo un riesgo aceptado mediante un consentimiento informado que un error que se pudo evitar. Por ello, recomiendan acudir siempre a centros veterinarios que cumplan con los protocolos establecidos.

Los animales también son protagonistas del arte

Los animales han estado representados en el arte desde el inicio de los tiempos, y en las colecciones del Museo del Prado pueden encontrarse numerosos ejemplos.

Una de las obras más emblemáticas es Las Meninas, de Velázquez. En ella aparece un mastín español, uno de los animales más destacados y comentados del cuadro.

A este perro se le han dado varias interpretaciones dentro de las teorías sobre la obra. Pero en Velázquez lo que llama la atención es cómo trata con dignidad a todos sus personajes, incluidos los animales.

¡Gracias por acompañarnos en este programa! Nos vemos la próxima semana con más consejos que te ayuden en la convivencia con tu mascota. Y recuerda que puedes ver a la carta todos nuestros programas en Mediaset Infinity.