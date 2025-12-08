'Cuarto Milenio' | Programa, en vídeo (07/12/25)

Cuarto Milenio 08 DIC 2025 - 00:15h.

Disfruta del programa de 'Cuarto Milenio' del domingo 7 de diciembre, online y completo

Iker Jiménez y su equipo ahondan en la figura de Vangeliya Pandeva Surcheva, conocida como Baba Vanga, una profetisa búlgara ciega, que realizó diversas predicciones sobre desastres y cambios globales. Además, José Antonio Caravaca habla del extraño fenómeno del que supuestamente fue testigo una pareja en 2010 cuando regresaban en coche a Vélez-Málaga desde su casa de campo.