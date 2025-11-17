Cuarto Milenio 17 NOV 2025 - 00:45h.

Disfruta del programa de 'Cuarto Milenio' del domingo 16 de noviembre, online y completo

Iker Jiménez cierra bocas a los críticos tras su paso por Paiporta con un libro gratuito: "Es un viaje a la oscuridad"

Compartir







P 851 - Dan Brown y la muerte blanca

El equipo analiza algunos de los conceptos clave que Dan Brown desarrolla en su obra 'El último secreto': ¿Qué sucede en el preciso instante de la muerte? ¿Qué existe más allá del umbral entre la vida y lo desconocido? "¿Cómo pueden decir que los fantasmas no existen? Aquí tienen uno”.

Con estas palabras introduce el enigmático caso del llamado vampiro de la nieve, una figura legendaria vinculada a la muerte de más de 500 personas. El programa se adentra en este misterio para intentar esclarecer quién fue realmente este ser y qué ocurrió en torno a su perturbadora historia.