Logo de cuatrocuatro
Logo de Cuarto milenioCuarto milenio
Cuarto Milenio a la carta
Programas completos

'Cuarto Milenio' | Programa, en vídeo (16/11/25)

P851 - Dan Brown y la muerte blanca Cuarto Milenio Temporada 21 Programa 851
'Cuarto Milenio' | Programa completo (16/11/25)cuatro.com
Compartir

P 851 - Dan Brown y la muerte blanca

 El equipo analiza algunos de los conceptos clave que Dan Brown desarrolla en su obra 'El último secreto': ¿Qué sucede en el preciso instante de la muerte? ¿Qué existe más allá del umbral entre la vida y lo desconocido? "¿Cómo pueden decir que los fantasmas no existen? Aquí tienen uno”.

Con estas palabras introduce el enigmático caso del llamado vampiro de la nieve, una figura legendaria vinculada a la muerte de más de 500 personas. El programa se adentra en este misterio para intentar esclarecer quién fue realmente este ser y qué ocurrió en torno a su perturbadora historia.

Temas