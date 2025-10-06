'First Dates' | Programa completo, en vídeo (06/10/2025)
Disfruta de todas las citas de 'First Dates' en el programa completo del 6 de octubre del 2025
Montaña rusa de emociones
Con un aria de Carmen de Bizet, Melanie recibe a Álvaro, empeñado en compartir con ella su Bono Parques. El alicantino Pepe gusta de imitar el acento mexicano, y no le va mal con la habladora Celia. Nefe y Emma abrazan todos los pronombres y su conexión trans no binaria es inmediata. Pedro llega cojeando en busca de un "último amor", y con Silvia parece que tenemos match.