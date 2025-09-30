Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (30/09/2025)

El Gobierno quiere considerar la violencia vicaria como un delito específico en el Código Penal

Cuenta atrás para que Hamás responda a la respuesta de alto el fuego en Gaza

Hacer daño a los hijos para hacer daño a la mujer es violencia vicaria y el Gobierno quiere considerarlo como un delito específico en el Código Penal. Y no solo eso, hacer daño a la pareja actual de la mujer, a su hermano o a sus mayores dependientes también sería juzgado como violencia vicaria si la propuesta sale adelante. Escucharemos el duro testimonio de Itziar Prats. Su marido mató a sus dos hijos hace siete años.

Trump le da un ultimátum a Hamás para conseguir un alto el fuego

Cuenta atrás para que Hamás responda a la respuesta de alto el fuego en Gaza. El plazo ya lo ha puesto Trump después de augurar un triste final si Hamás no lo acepta. Tres o cuatro días es el plazo que tiene Hamás para responder al documento que ayer rubricaron Trump y Netanyahu. Y no se descarta una respuesta afirmativa ante la creciente presión internacional.