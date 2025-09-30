La idea es que todas las empresas tengan un sistema digital para que los fichajes puedan ser accesibles

El Gobierno quiere digitalizar el registro de los horarios de los trabajadores: estas serán las multas

El Gobierno ha aprobado acelerar los trámites para poner en marcha el nuevo registro del horario. Estaba incluida en la reducción de jornada que no se aprobó y este es el plan B para sacar adelante esta herramienta para controlar las horas de trabajo, según informa Cristina Montalvo.

La idea es que todas las empresas tengan un sistema digital para que los fichajes puedan ser accesibles e interoperables en tiempo real para la inspección de trabajo, la seguridad social y para los representantes de los trabajadores. Vamos a sustituir esta hoja donde habitualmente se ponen las horas de entrada y de salida por un sistema que, según el ministerio, tiene que ser más objetivo y más fiable.

Más de dos millones y medio de horas extras no se pagan ni se declaran, según Díaz

Yolanda Díaz ha dicho que en muchas ocasiones cuando la inspección de trabajo lo reclama, esto no deja de ser un folio con pocas verdades. La vicepresidenta segunda sostiene también que ayuda a que en España se realicen cada semana más de dos millones y medio de horas extras que ni se pagan, ni se declaran ni se cotizan. Y, ¿este registro horario sí saldrá adelante?

Lo cierto es que sí. Se va a hacer a través de un reglamento, no tiene que pasar por el Congreso y además con los plazos que se han aprobado hoy podrían incluso aprobarse antes de que acabe el año.

Tienen que resolverse algunos detalles como, por ejemplo, la protección de los datos de los trabajadores. Es un asunto que preocupa a los empresarios, al igual que el coste y toda la burocracia para implantarlo. Los sindicatos defienden la urgencia de ponerlo en marcha porque dicen que ya hay sentencias que obligan a ajustar estos controles de horarios españoles a los estándares europeos.