El intento de 'match point' de Garamendi con la reducción de jornada y Alcaraz y el resto de Yolanda Díaz

Antonio Garamendi puso a Carlos Alcaraz de ejemplo a la hora de trabajar: "¿Alguien cree que Carlitos trabaja 37,5 horas a la semana? No".

Yolanda Díaz le contesta que Garamendi cobra 25 veces más del salario mínimo y no sabe lo que es trabajar 40 horas

Polémica por las palabras de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, contrario a la reducción de la jornada laboral. En su intento por defender la cultura del esfuerzo, Antonio Garamendi compara las horas de trabajo de Carlos Alcaraz con la del resto de los españoles.

"Estamos todos soñando y aplaudiendo a Rafa Nadal que yo creo que es nuestro líder nacional y ahora Carlos Alcaraz ¿Alguien cree que Carlitos trabaja 37,5 horas a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, de sufrir y esos no son los estímulos que se lanzan de la sociedad sino que se dice que hay que trabajar menos para vivir mejor"

Que a Garamendi no le gustaba la reducción de la jornada ya lo sabíamos, pero ahora va más lejos en su critica con esta comparación polémica. Dice el presidente de la CEOE que se ha dejado de lado la cultura del esfuerzo y los estímulos .Y añade, "hay escasez de mano de obra porque muchos no quieren trabajar".

La respuesta de Yolanda Díaz

Le responde la vicepresidenta Yolanda Díaz, la máxima impulsora de la jornada de 37 horas y media. "No podemos permitir que personas como el señor Garamendi que cobra 25 veces más que el salario mínimo de una trabajadora en el país nos de lecciones. El señor Alcaraz no es reflejo de la mayoría social. Garamendi con machismo rampante no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana".

Hace dos semanas Yolanda Díaz perdió la votación en el Congreso por la reducción de jornada, pero a pesar del fracaso defiende que esa batalla está ganada en la calle, que apuesta por trabajar menos pero ser productivo.

El Consejo de Ministros aprobará el martes que viene el nuevo registro de control horario para inspeccionar el exceso de horas extras no remuneradas.