¿Cuántos amigos tienen en el trabajo? Quizás le sobren los dedos de la mano y no es nada raro. Un estudio revela que el cambio de mentalidad de los más jóvenes y la comunicación digital suponen una barrera para las relaciones en el entorno laboral. Una nueva realidad que se instaló en pandemia, según informa Lorelei Esteban.

Aquellas interacciones de los empleados delante de la máquina del café parece que son ya parte del pasado. “Está claro, se ha perdido esos momentos del café. Te dedicabas a desahogarte con los compañeros”, confiesa José Avilés, director de Recursos Humanos.

La pandemia y la irrupción del teletrabajo han provocado un cambio radical en nuestras costumbres. "Pasamos de golpe de vernos todos los días en las empresas a no vernos y no coincidir", incide Isabel Iglesias, psicóloga laboral.

Las ventajas que ofrece tener amigos en el trabajo

La tecnología tampoco ayuda a crear vínculos emocionales. Influye en la concentración que tenemos en la tarea y en querer desarrollar nuestro trabajo. Y eso que los expertos insisten en los beneficios de las amistades en el entorno laboral. “Fomentan una motivación, reducen también el estrés y hacen que vayas con más ganas al trabajo”, afirma Mireia Cabero, psicóloga y profesora dela UOC.

Hay empresas que están empezando ya a alentar encuentros entre sus empleados organizando eventos y aplicando acciones con equipos de trabajo para recuperar esa unión. Todo con el fin de que renazca esa unión en el entorno laboral.