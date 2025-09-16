Los modelos más productivos son los híbridos al combinar la comodidad de casa con la socialización en la oficina

Este martes se celebra el Día Internacional del Teletrabajo. El home-office es una modalidad laboral que tras la pandemia ganó en nuestro país la popularidad que ya tenía en otros lugares. España aún está lejos de alcanzar los porcentajes europeos. El modelo híbrido o semipresencial aumenta la productividad, la conciliación y nos hace más felices, informan en el vídeo Ana Martín y Sara Lago.

En España se teletrabaja poco si lo comparamos con nuestros vecinos. Solo el 15,4% de los trabajadores lo hacen en remoto frente al 22,6% de la media europea. En Francia teletrabaja el 34%, en Alemania un 24% y el récord se lo llevan los Países Bajos, donde tiene teletrabajo el 52% de los empleados. Donde menos se teletrabaja, en cambio, es en Rumanía y en Bulgaria, ambas cercanas a una tasa del 3%.

En cuanto a la productividad, la mayoría de los estudios apuntan que lo mejor es una fórmula híbrida, en la que se trabajan dos días en casa y tres en la oficina o viceversa. Esto garantiza que la productividad se mantenga e incluso aumente, además de hacer que los empleados sean más felices. Son datos del Fondo Monetario Internacional recogidos por el Eurostat y por la Universidad de Stanford.

Ayuda a tener más tiempo, pero hay una falta de socialización

Jorge trabaja desde hace dos años en una empresa de Marketing Digital y la única oficina que ha conocido es su casa. De primeras ve muchas ventajas: "Consigo ahorrar mucho tiempo de desplazamientos o por ejemplo a la hora de hacer la comida".

Pero, además de esa parte positiva del teletrabajo, conoce también el aislamiento que puede suponer. Por eso, a veces cambia de escenario porque considera que socializar también es importante. "Ciertos días a la semana, voy al co-work. Aunque sea solo, por lo menos vas dando un paseo, te cruzas con gente y luego te pides un café", apunta.

Mayor conciliación familiar, otra de las principales ventajas

El coronavirus fue el culpable de que muchas empresas optaran por esta forma de trabajar que llegó para quedarse. Es el caso de la compañía para la que trabaja Gonzalo. Hace cinco años que la pandemia le obligó a dejar la oficina por un teletrabajo que sólo le ha traído ventajas. "En el día a día me da mucha posibilidad de conciliar familiarmente todo, de que nos organicemos tanto mi mujer como yo y los niños", asegura.

Su empresa es la proveedora del software sanitario de varios hospitales, una tarea que -con reuniones telemáticas y con su portátil- desarrolla a la perfección. "Al final nosotros estamos con un ordenador, me da igual que el ordenador lo tenga en casa o que lo tenga en una oficina", asegura.

Además, varias veces al año tienen reuniones en persona para paliar esa parte poco social del empleo remoto. "Ayuda también a conocer a la gente porque hay gente a la que no les pongo cara dentro del trabajo. Sea en régimen total o híbrido, está claro que quien lo prueba ya no quiere renunciar a una forma de trabajar mucho más cómoda.