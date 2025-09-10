Lo que se está viendo es que los más vulnerables son los graduados de nivel medio

Cómo usar la inteligencia artificial en las clases, el reto que llega con el arranque del curso escolar

El avance de la inteligencia artificial ha generado dudas e inquietud sobre los efectos que esta tecnología puede provocar en el mercado laboral. Según informa Cristina Montalvo, se acaban de publicar dos informes de las universidades de Stanford y de Harvard y ambos coinciden en que la adopción de la inteligencia artificial -una aliada para la reducción de la jornada laboral- está afectando de manera significativa y desproporcionada a los trabajadores jóvenes.

La conclusión es la misma a pesar de que han utilizado datos diferentes del mercado laboral de Estados Unidos: en un caso currículums y ofertas de trabajo y en otro caso, nóminas. Pero los dos ofrecen las primeras evidencias de que el empleo entre los trabajadores jóvenes se está reduciendo. En cambio, el de los trabajadores mayores -de aquellos que tienen más experiencia- sigue creciendo y hay un cambio de tendencia desde 2023.

Desarrollo de software o atención al cliente, los sectores perjudicados

El efecto es más intenso en aquellas ocupaciones que están más expuestas a la inteligencia artificial. Hablamos, por ejemplo, de desarrollo de software o de atención a clientes. Pero uno de los estudios también observa un impacto en los trabajadores jóvenes del comercio, tanto mayorista como minorista.

Lo que se ve es que la reducción del empleo se está concentrando en aquellas labores en las que la inteligencia artificial lo que hace es automatizar. Actividades que antes hacía la mano humana, en cambio, no tanto en aquellas que lo que hacen es completarla. Lo que se está viendo es que los más vulnerables son los graduados de nivel medio es donde se está concentrando la reducción del empleo.

¿Por qué los más afectados son los graduados de nivel medio?

Porque los trabajadores con estudios superiores, incluso los de las escuelas de élite, se les presupone una mayor productividad y eso disuade a las empresas de reducir drásticamente su contratación. En el otro lado, en los trabajadores con estudios básicos suponen un coste más pequeño y eso en cierta medida protege su puesto de trabajo.

Habrá que seguir viendo cómo se reajustan esos trabajadores desplazados en otras actividades creadas también, como ha ocurrido en otras tecnologías por la inteligencia artificial. En cualquier caso, sí que se alerta de los efectos que puede tener esta tecnología en el inicio de la carrera de estos trabajadores que luego, en muchos casos, lo que hacen es condicionar toda la trayectoria laboral.