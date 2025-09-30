Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (30/09/2025)

La borrasca Gabrielle pone en alerta roja a Ibiza y Formentera

El mundo recibe con esperanza el plan de Trump para la paz en Gaza

Garajes inundados y calles anegadas. La borrasca Gabrielle pone en alerta roja a Ibiza y Formentera y deja atrás Valencia. Allí ha inundado centros de salud en Sueca o poblaciones como Cullera. Las lluvias han sido históricas en Molina de Segura con situaciones de riesgo para los peatones.

El plan de Trump para la paz en Gaza

El mundo recibe con esperanza el plan de Trump para la paz en Gaza pero falta la respuesta de Hamás. O aceptan el ultimátum o serán borrados del mapa con el beneplácito de Estados Unidos. "Este es uno de los grandes días en la historia de la civilización", ha dicho Trump con la modestia que le caracteriza. El plan suscrito por Israel propone alcanzar un alto el fuego, devolver a los rehenes y permitir que los palestinos sigan viviendo en Gaza bajo un protectorado internacional presidido por el mandatario estadounidense.