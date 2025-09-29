Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (29/09/2025)

Buena parte de la Valencia está en alerta roja por fuertes lluvias

Hacienda detecta un posible fraude de ley en uno de los casos que afectan a Begoña Gómez

Buena parte de la provincia está en alerta roja por fuertes lluvias hasta las 00:00 horas de esta noche. El agua cae con mucha fuerza convirtiendo las escaleras en cascadas. Más de 350 litros por metro cuadrado acumulados pero, en esta ocasión, clases canceladas, actividad comercial cerrada y todos los dispositivos centrados en la crisis.

Hacienda detecta un posible fraude de ley en uno de los casos que afectan a Begoña Gómez. También apuntan a una posible discriminación en dos adjudicaciones públicas al empresario Carlos Barrabés por valor de 8,4 millones de euros. Incluían cartas de recomendación de la esposa del presidente. Y hoy la UCO desvela que la asesora de Gómez en Moncloa intercambió más de 120 correos electrónicos sobre negocios privados de la esposa del presidente.