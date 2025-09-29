Las operaciones de control migratorio se han intensificado en la zona de Chicago

Nada detiene la política migratoria de Donald Trump: crecen las deportaciones en mitad de la polémica por el abuso policial

Las cacerías de inmigrantes alentadas directamente por el presidente Donald Trump siguen provocando protestas. Chicago está tomada por agentes del ICE, pero hay quien ha logrado zafarse. Un ciclista se acerca a la patrulla, recoge algo del suelo y sale corriendo. Tres agentes le persiguen, pero se suma el resto. El joven se sube en la bicicleta, esquiva a todos los agentes y consigue salvarse de la detención. En Chicago y en Portland, frente a los centros de detención, las protestas han sido duramente reprimidas, según informa Álvaro Berro.

Los agentes se amontonan en la puerta del centro de detención del ICE en Portland. Grupos de Antifaz se agolpan desde hace meses en la entrada. Un manifestante se esconde de los tiros mientras llueven granadas de humo y petardos. Hay detenciones continuas. En una de las imágenes se ve cómo los militares entran en una casa a la fuerza y se los llevan al interior del recinto.

Trump despliega al ejército y da la autorización para el uso de la fuerza total

El grupo que protesta no supera el centenar de personas, pero el presidente lo considera suficiente para desplegar el ejército y ha dado su autorización al uso de la fuerza total contra Antifa. Greg Bovino, el encargado de la operación del ICE en Chicago, asegura que han arrestado a más de 550 inmigrantes en la ciudad desde el inicio de mes.

En uno de los centros de detención, el patio está a reventar. Entre las rejas se ve a una pequeña hablando con un agente, esperando saber algo de uno de los detenidos. En los alrededores también ha habido protestas, cargas, carreras y arrestos, aunque no han enviado a la Guardia Nacional.

El alcalde de Illinois califica de "provocación descarada" la medida de Trump

Las calles de Chicago parecen militarizadas. Un despliegue que el alcalde demócrata de la ciudad califica de provocación de la administración Trump. Su detención se produce en el marco del intenso despliegue de agentes del ICE y de la Guardia Fronteriza en la capital del Estado de Illinois, cuyo alcalde, Brandon Johnson, ha denunciado como un ejercicio de intimidación y amenazas.

"Mientras los habitantes de Chicago y los visitantes disfrutan de otro magnífico domingo, están siendo intimidados y amenazados por agentes federales enmascarados que portan armas automáticas sin motivo aparente", recalca Johnson, quien califica de "provocación descarada" la medida del presidente estadounidense.

Las operaciones de control migratorio se han intensificado en la zona de Chicago en una de las últimas escaladas entre la Administración de Donald Trump y las ciudades gobernadas por demócratas que limitan la cooperación con las autoridades federales en materia migratoria.