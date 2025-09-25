Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (25/09/2025)

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, irá a prisión

Las víctimas de la DANA exigen justicia ante el Parlamento Europeo

Dice que es inocente. Ha sido condenado por asociación ilícita en el que caso que se investigaba si financió su campaña con dinero del dictador libio Gadafi. Eso no se ha probado, pero sí que lo intentó a través de su equipo. En tres semanas, el expresidente francés conocerá la fecha de su ingreso en la cárcel, aunque recurrirá.

Las víctimas de la DANA exigen justicia ante el Parlamento Europeo. Y no han ido en busca de consuelo: quieren conocer la verdad y depurar responsabilidades por la gestión de la riada. Escucharemos las reclamaciones de dos asociaciones de víctimas que han denunciado la gestión de la crisis y han reclamado ante los parlamentarios europeos que se llegue hasta el final en la investigación de lo ocurrido.