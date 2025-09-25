Es la convención por excelencia entre los fans de los tebeos que suelen acudir vestidos de sus personajes favoritos

La Feria del Cómic de Madrid, de la mano de la autora Carla Berrocal

MálagaPor primera vez la Comic-Con, la convención por excelencia del mundo del tebeo, se celebra fuera de Estados Unidos. La organización ha elegido Málaga y la ciudad acogerá cuatro intensos días de exposiciones, juegos y charlas en las que participarán estrellas internacionales. Se prevén más de 120.000 visitantes, informan en el vídeo Montse Ávila y Marta de la Chica.

El festival arranca este jueves. Pasarán por él artistas de la talla de Daphne King, Aaron Paul o el español Pedro Alonso. Es uno de los eventos más esperados para los amantes de la cultura pop y se nota. En las largas colas a las puertas del pabellón se palpa la expectación de fans de todas las edades que, en muchas ocasiones, acuden disfrazados de personajes emblemáticos de sagas como 'Star Wars'.

Lo último del comic, la animación y el videojuego está aquí

El acontecimiento tiene programadas más de 300 horas de contenido no repetido. Desde charlas a talleres de cómics pasando por sorpresas y exhibiciones. Diseño, pintura y ensayo. Artistas que comparten sus secretos y elaborados 'cosplays', disfraces realistas, que reviven a muchos de los personajes que han marcado nuestras vidas.

Asterix y Obelix, Lobezno, Spiderman o Goku ya han llegado. Lo trabajado de los disfraces es prueba de las ganas de esas más de 120.000 personas que pisarán la Comic Con estos días. Es la primera vez en más de 50 años que se hace fuera de Estados Unidos y los fans españoles no tienen palabras. "Súper chulo, la verdad", apunta uno a Noticias Cuatro. Otros aseguran: "No me esperaba tantísima gente y eso me mola mucho".

Visitantes icónicos y fans que vienen de muy muy lejos

Aquí hay espacio para todos los formatos del arte gráfico y no gráfico. Cuentan con actividades sobre el cómic, el cine, la animación, las figuritas o los videojuegos, además de invitados como Arnold Schwarzenegger o Gwendoline Christie. También Natalia Daia o Bayona.

Eso sí, para poder tener una fotografía con cualquiera de ellos el precio son 90 euros. Casi 70 si se trata solo de un autógrafo. "Es un poco caro pero también me encanta la gente que ha venido", apunta un fan. Aunque otros ya han dicho que no se animan a pagarlo: "Ya suficiente es el precio de esta invitación como para que tenga que pagar por una firma".

De todas formas, pocos estaban dispuestos a perder esta cita, vinieran de donde vinieran. "Directamente de Barcelona y cuando nos enteramos ni lo dudamos", relata una familia amante del tebeo. "Con el AVE, seis horas, pero bueno, muy contentos de disfrutar de este momento", añaden unos amigos. Una primera edición fuera de Estados Unidos que promete no ser la última.