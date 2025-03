La Comic-Con cruza el océano por primera vez y se celebrará en Málaga

Ahora, ha dicho, es el momento de Málaga que "se suma a parte de esta historia" con un evento que llega "con el alma de San Diego Comic-Con, pero adaptado a nuestra cultura y a nuestra forma de ser y esto generará un evento sin igual". "No estamos trayendo San Diego Comic y poniendo Málaga, queremos mejorar San Diego Comic con la cultura de Andalucía y de Málaga", ha apuntado.

Para De la Torre, tener este evento le parece "un gran acierto y un gran avance para la ciudad y para Andalucía" . "Nos va a permitir no solamente ser más conocida, tener más visibilidad en esos aspectos, en esa estrategia que la ciudad tiene por delante, sino también atraer gente, lógicamente, y fortalecer el sector nuestro de cultura pop, de videojuegos". Por último, ha reseñado la disposición de Málaga a, "no competir, sino a complementar lo que es la oferta de aquel lado del Atlántico".

El chief Communications & Strategy Officer de Comic-Con International, David Glanzer, ha explicado cómo comenzó la Comic-Con en una pequeña reunión de fans "que amaban libros, películas, ciencia ficción y otros" y ha dicho estar "muy emocionados de celebrar el comic y la cultura pop, y de compartir el espíritu único de Comic-Con con el público en Europa". "No podríamos haber encontrado una ciudad más vibrante, acogedora y creativa para comenzar este emocionante nuevo capítulo para fans y creadores".

El actor Santiago Segura, presentador del acto, ha expresado su emoción: "Toda mi vida he soñado con ir a la Comic-Con de San Diego, una especie de paraíso idílico para frikis , y esto de frikis lo digo con cariño, yo me considero un friki desde muy niño". "Es un lugar donde se reúnen todos los fans del comic, la fantasía, la ciencia ficción, el manga, el cosplay, el anime, el cine, etcétera", ha subrayado.

Ha incidido en que "no es solo un evento, es un acontecimiento para el entretenimiento global , donde se presentan los estrenos más sonados, más rompedores, más relevantes internacionalmente" y ha asegurado que "se lo han quedado los americanos durante 54 años, nos han mandado guarrerías como los refrescos, el chicle, etcétera, pero esto se lo han guardado para ellos".

"¿Quién me iba a decir a mí que después de años sin conseguir cuadrar un solo viaje a San Diego, la Comic-Con iba a venir a mí? Bueno, a toda Europa, pero especialmente a mí. Y no viene a cualquier sitio, sino que viene a Málaga. Esa es la auténtica fantasía", ha dicho Segura, quien ha señalado que Málaga "solo el 'pescaíto' frito y la playa de La Malagueta podían competir con California. No tienen nada que envidiar aquí con este clima, esta ciudad y esta gente tan perita".