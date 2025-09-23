Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (23/09/2025)

El hermano de Pedro Sánchez se sentará en el banquillo de los acusados

Los movimientos judiciales sorprenden a Pedro Sánchez en Nueva York

Compartir







El hermano de Pedro Sánchez se sentará en el banquillo

La Audiencia Provincial de Badajoz rechaza los recursos y lo manda a juicio acusado de prevaricación y tráfico de influencias. Y lo hace por su contrato como coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz. Junto a él se sentarán en el banquillo otras 10 personas.

Los movimientos judiciales sorprenden a Sánchez en Nueva York

El presidente ha pedido ante la ONU una solución inmediata a la masacre en Gaza. En el mismo escenario en el que Francia ha reconocido al Estado Palestina, se nota la presión añadida para Donald Trump, que se espera que presente su plan de paz en la Franja para acabar con la catástrofe humanitaria.