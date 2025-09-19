Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (19/09/2025)

La tromba de agua que ha caído en Valladolid es el anticipo de lo que se acerca a España

La tromba de agua que ha caído en Valladolid es el anticipo de lo que se acerca: un chorro polar, con muchas más lluvias, que hará caer los termómetros hasta 15 grados de golpe. De momento, tenemos alertas por lluvias en el norte y por calor sofocante en el sur que nos recuerda que aún quedan unos días de verano.

Caen las bombas sobre la ciudad de Gaza. Hoy ha terminado el plazo que Israel dio a los gazatíes para huir de ese lugar que el Ejército de Netanyahu piensa arrasar por completo. Al menos 600.000 personas han huido en un mes, según la ONU. Israel advierte que lo que viene ahora "no tiene precedentes".