cuatro.com 05 SEP 2025 - 01:10h.

Dale al 'play' y disfruta del programa completo de 'Mis raíces' del 28 de agosto de 2025 con Vanesa Martín como protagonista

Disfruta de todos los invitados en sus programas completos de 'Mis raíces'

Compartir







Desde su Málaga natal, Vanesa Martín ha llegado a los grandes escenarios de todo el país y de medio mundo demostrando una gran fortaleza. De la mano de Isabel Jiménez conocemos cómo ha conseguido crecer conociendo a su familia y al entorno que más la ha marcado.