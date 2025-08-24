Logo de cuatrocuatro
Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (24/08/2025)

Con Marta Reyero Noticias Cuatro 2025 Mediodía 24/08/2025
Las noticias, de la mano de Marta ReyeroNoticias Cuatro

  • Nueve fuegos continúan activos en Castilla y León

  • Inundaciones y destrozos en Italia por las lluvias

Nueve fuegos continúan activos en Castilla y León

El fuego de Valdeorras sigue descontrolado. Es uno de los dos focos contra los que se sigue luchando en la provincia. Lo peor continúa en Castilla y León con nueve fuegos activos de nivel 2 como el de la Baña, que ha obligado al desalojo de una residencia de ancianos.

En medio del clima político de reproches, la directora de Protección Civil ha tenido hoy elogios para el trabajo de coordinación con las comunidades autónoma afectadas.

Inundaciones y destrozos en Italia por las lluvias

Las fuertes tormentas con vientos de hasta 100 kilómetros por hora han sacudido de madrugada la costa de Romaña. Dejan inundaciones y destrozos como estos en Rimini y Rávena.

