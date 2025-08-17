Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (16/08/2025)

Ola de incendios en Ourense, Asturias y Castilla y León

Sánchez se desplazará este domingo a las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

Compartir







Ola de incendios en Ourense, Asturias y Castilla y León

La ola de incendios ha obligado a cortar tramos de varias carreteras en Ourense, que actualmente tiene la A-52 abierta, con algo de humo en su paso por Rante, Estivadas, Verín y A Gudiña.

Tal y como ha informado la Guardia Civil este sábado en concreto se encuentra cerrada la N-525 entre Estivadas y Verín; la N-120 en A Rúa, entre los kilómetros 456 y 469; la subida al castillo de Monterrei y la N-525 entre los kilómetros 175 y 178, en el mismo municipio.

Asturias registra este sábado por la tarde 14 incendios forestales, de los que 6 permanecen activos, 7 controlados y 1 estabilizado, según el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que recuerda a la población afectada extremar la precaución, sofocar pequeños focos por la base de las llamas, cubrirse nariz y boca, huir en dirección opuesta al humo y, en caso de quedar rodeado por llamas, situarse siempre a espaldas del viento y alertar al 112.

Sánchez se desplazará este domingo a las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este domingo por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, ha informado Moncloa.

Posteriormente, hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado, cuya ubicación concreta se comunicará en las próximas horas.