Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (09-08-2025)

AEMET mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves 14

El balance de daños en la Mezquita-Catedral de Córdoba: una capilla colapsada y dos afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves 14, con temperaturas máximas que superarán los 40ºC en Canarias este fin de semana --punto álgido de la ola de calor en el archipiélago-- y los 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir durante el próximo lunes y martes.

Durante el domingo el clima experimentará pocos cambios excepto por el ascenso acusado de las temperaturas en el Cantábrico y en el norte del litoral mediterráneo. AEMET señala que las máximas superarán los 34-36ºC en el zonas interiores del Cantábrico, especialmente en valles; los 36-38ºC de nuevo en buena parte del interior peninsular y de Mallorca, y los 39-40ºC en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Miño y Ebro, así como en puntos del Duero, depresiones del nordeste y Ampurdán.

Una capilla colapsada, en la que se ha derrumbado el techo, y otras dos afectadas, es el balance de daños del incendio que en la noche del viernes afectó a la Mezquita-Catedral de Córdoba.

El deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha detallado este sábado que la capilla colapsada es la denominada de la Anunciación, aunque el incendio se originó en la número 37, que es donde están almacenados útiles de limpieza, como las barredoras eléctricas.